Aga lagare sa pagromansa kina Bea, Alice

Tapos na mag-shooting ng kanilang unang pelikulang sina Aga Muhlach at Bea Alonzo sa Vancouver, Canada na wala pang title, na ang direktor ay si Paul Soriano na first time rin nilang nakatrabaho.

Nitong July 1, Linggo lang ang flight ni Bea pabalik ng Pilipinas, kaya baka Lunes na siya nakalapag ng bansa, habang si Aga naman ay dumiretso mag-isa sa Las Vegas (na halos two-hour flight lang pala from Vancouver) kung saan nasa bahay nila roon ang kanyang asawang si Charlene Gonzalez at kambal na anak na sina Atasha at Andres since first week of June.

Balik-Pinas si Aga within next week with his family sabay sabak agad sa isang linggo pa yatang natitirang shooting day nila ni Bea at Direk Paul na na-move raw ang showing by last week of August sana.

Kasama nina Aga at Bea sa pelikula sina Sandy Andolong, Albie Casiño at Edward Barber minus his love team, Maymay Entrata, na kinunan din sa Vancouver.

Handog ng Star Cinema Production at Ten17 Production ng mister ni Toni Gonzaga ang kaabang-abang na pelikula ng dalawa.

Bukod diyan ay may ilang shooting day pa rin dito sa Manila si Aga para sa reunion movie naman nila ni ­Alice Dixson na malaking percentage ay kinunan sa Nuuk, Greenland sa may bandang Denmark at nasa pagitan ng Arctic at Atlantic oceans.

Bongga si Aga dahil lagare siya sa kandungan nina Bea at Alice, ha! (France Simeon)

Dimples sa 2020 pa ulit pabubuntis kay Boyet

Kahit busy sa ta­ping ng Bagani bilang si Gloria at maging sa Kabuhayang Swak na Swak, nabibigyan pa rin ni Dimples Romano ng quality time ang kanyang asawa na si Boyet Ahmee whom she is happily married for over a decade now at ang kanilang napaka-cute at poging anak na si Alonzo who is only three years old.

Baka two years from now ay pwede na raw nilang sundan o bigyan ng kapatid ang junakis (anak) nila.

Sa ngayon ay abala rin ang mag-asawa sa pagpaplano ng mga negosyo, gaya ng isang retreat house sa Tagaytay kung saan sila may property. May two-hectare mango farm din sila sa Calaca, Bata­ngas. The last time na nakapag-harvest daw sina Boyet at Dimples ng kalabaw na mangga ay umabot ito ng 600 kaing na ipinamahagi nila sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Once a year daw ang harvest time.

Next time ay aa­yusin na raw nila kung saan sila mag-supply for business. Balak din nilang bumili ng mga condominium at iparenta.

Naka-chikahan namin ang aktres sa grand opening recently ng 12th branch ng Asia’s Lashes sa Lourdes Suites sa Kalayaan Street sa Makati, near Makati Avenue na isa siya sa business partners together with her good friend, Leah Urbani, na ninang ni Alonzo.

Kasama nina Dimples at Leah sa naturang event si Dianne Medina at komedyanang si Kitkat na ang kuya pala ay best friend ng mister ng una since college, kaya matagal na raw silang magkakilala at close.