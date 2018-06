Aga, Boyet, Goma, Juday mabenta sa kasalan sa pelikula

Hindi pa naman huli para ihabol ang listahan na ito ng mga well-loved Pinoy wedding films.

Love talaga ng mga Pinoy ang makapanood ng pelikulang tungkol sa pagpapakasal at sa buhay na sasalubong kapag nagpalitan na sila ng ‘I Do’.

May romantic-comedy, heavy drama, straight comedy at suspense ang nasa listahan na ginawa namin.

Pero kahit na paiba-iba sila ng tema, makaka-relate pa rin ang marami, samantalang ang iba ay kikiligin pa rin kapag pinanood ulit nila ang mga pelikulang ito.

Kasal? : Ito ang debut ng aktres na si Laurice Guillen bilang isang film director. Ang1980 drama na ito na pinagbidahan nila Christopher de Leon at Hilda Koronel na tungkol sa dalawang magkasintahan na ilang araw na lang ay haharap na sa dambana, pero biglang nagpakita ulit sa kanila ang mga dati nilang minahal. Matutuloy ba ang kasal o hindi? Maganda ang pagkakasulat ni Mario O’Hara at ang direksyon ni Guillen. Mahusay naman ang performance nila De Leon, Koronal, Chanda Romero at Mia Gutierrez. Kasama rin sa pelikula sina Jay Ilagan at Gloria Romero.

Paalam… Bukas Ang Kasal Ko: Pinalabas noong 1986 ang melodrama na ito na dinirek ni Emmanuel Borlaza. Kuwento ito ni Charo (Snooky Serna) na malapit nang ikasal sa kanyang boyfriend na si Raffy (Miguel Rodriguez), pero bigla niyang nakilala si Paul (Richard Gomez). Maraming nabago sa relasyon nila hanggang mauwi sa isang trahedya. Kasama rin sa pelikula sina Gretchen Barretto, Nestor de Villa at Rosemarie Gil.

May Minamahal: Written and directed by Jose Javier Reyes, this 1993 romantic-comedy ay tungkol sa kumplikadong relasyon nila Carlitos (Aga Muhlach) at Monica (Aiko Melendez) at ang mga pamilya na kailangan nilang pakisamahan. Pinakita rito ang desisyon na dapat gawin ng isang tao para ma-achieve nito ang hinahanap na happiness sa buhay.

Forever: Pinalabas noong 1994 at pinagbidahan nila Aga Muhlach at Mikee Cojuangco. Mula sa direksyon ni Rowell Santiago, this is a story of Isabel, isang heredera na ikakasal na sana sa lalakeng hindi niya mahal. Lumayas at nagpanggap bilang si Joyce para masubukan niya ang buhay na malayo sa ginagisnan niya. Nakilala niya si Chito, isang lalakeng takot sa commitment, pero nabago niya ang pananaw nito sa pakikipagrelasyon.

Sabado Ng Gabi, Linggo Ng Umaga: Isa sa pito-pito films na pinalabas noong 1999. Pinagbidahan ito nila Robin Da Roza at Mickey Ferriols at mula sa direksyon ni Ed Lejano. Isang romantic-comedy ito tungkol sa isang lalake na nakita na ang girl of his dreams on a Saturday night, pero nalamang niyang ikakasal na ito kinabukasan. Gumawa ito ng paraan para ma-kidnap niya ito sa araw ng kanyang kasal.

Got 2 Believe: Isang romantic-comedy film ito na dinirek ni Olivia Lamasan na pinalabas noong 2002 na pinagbidahan nila Claudine Barretoo and the late Rico Yan. Kuwento ito ni Lorenz, isang wedding photographer na naghahanap ng magandang subject para sa kanyang portfolio na magbibigay ng trabaho sa kanya sa isang international magazine. Ginamit niya si Toni, isang wedding planner na “always the bridesmaid and never the bride”. Kontrobersyal ang pelikulang ito dahil ito ang huling ginawang pelikula ni Rico Yan bago ito pumanaw.

Kasal, Kasali, Kasalo: Pinalabas noong 2006 at pinagbidahan ng real-life couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Mula ito sa panulat at direksyon ni Jose Javier Reyes. Kuwento ito ni Angie at Jed na mabilis na nagpakasal pagkatapos ng ilang buwang pagkakakilala. Pinakita sa pelikula ang pakikisama ng bawa’t isa sa kani-kanilang pamilya na magkaiba ang economic background. Kasama rin sa pelikula sina Gina Pareno, Gloria Diaz at Ariel Ureta.

Sukob: Isang 2006 horror film ito na tungkol sa pamahiin na bawal ang sukob or pagsasabay ng kasal ng magkapatid. Mula sa direksyon ni Chito Rono, kuwento ito ni Sandy (Kris Aquino) na ikakasal na sa kanyang fiancé na si Dale (Wendell Ramos), pero hindi niya alam na ikakasal din sa parehong date ang kapatid niya sa labas na si Diana (Claudine Barretto) sa probinsya. Sunud-sunod ang naging trahedya sa pamilya ng dalawa hanggang sa makagawa sila ng paraan para matapos na ang sumpang bumalot sa kanilang dalawa.

My Kuya’s Wedding: Directed by Topel Lee, this 2007 romantic-comedy is about Kat (Maja Salvador) na sobrang close sa kanyang kuya na si Jeff (Ryan Agoncillo) simula noong maulila sila. Kaya laking gulat niya na bigla na lang itong magpapakasal kay Heidi (Pauleen Luna), isang babae na hindi approve sa kanya, kaya gagawa ito ng paraan para hindi matuloy ang kasal ng dalawa.

Here Comes The Bride: Isa sa mga nakakatuwang pelikula na pinalabas noong 2010 na mula sa direksyon ni Chris Martinez. Kuwento ito ni Stefanie (Angelica Panganiban) na may destination wedding with Harold (Tom Rodriguez). Pero along the way, nagkaroon ng isang solar eclipse na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng switching sa mga tauhan na involve sa wedding tulad ng image stylist na si Toffee (John Lapus), ang lawyer na si Precy (Eugene Domingo), ang inaabusong yaya na si Medelyn (Tuesday Vargas) at ang lolo ng groom na si Bien (Jaime Fabregas).

I Do: Pinalabas noong 2010 at pinagbidahan nila Enchong Dee at Erich Gonzales. Kuwento ito ni Mayumi na nabuntis ng kanyang boyfriend na si Lance. Hindi magawang pakasalan ni Lance si Mayumi dahil wala itong dugong Chinese. Nahahati ngayon si Lance sa tradisyon ng kanyang Chinese family at sa pagmamahal niya kay Mayumi at sa anak nila. Mula sa direksyon ni Veronica Velasco, pinakita sa pelikula ang iba’t ibang paniniwala ng tao sa tradisyon ng pagpapakasal at ang pagsubok sa isang tao na mapaligaya ang mga tao sa buhay niya.

Bakit Lahat Ng Gwapo May Boyfriend: Isang all-out 2016 comedy ito na dinirek ni Jun Lana na tungkol sa isang wedding planner na si Kylie (Anne Curtis) na lahat ng naging boyfriends ay bakla. Naging kliyente ng kumpanya nila ni Benj (Paolo Ballesteros) ang longtime crush ni Benj na si Diego (Dennis Trillo) na ikakasal na sa fiancée na si Fiona (Yam Concepcion). Dahil si Kylie ang pinag-asikaso ng wedding, unti-unti siyang nahuhulog sa charms ni Diego, pero may hinala pa rin siya na may bahid pa rin ito ng pagiging beki dahil sa maayos na pananamit nito at sa mga kinikilos nito.