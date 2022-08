Aftershock sa Northern Luzon pumalo ng 2009

Umabot na sa 2009 ang bilang ng naitalang aftershocks sa Abra matapos ang 7.0 magnitude na lindol noong Hulyo 27, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sa ulat ng ahensiya, naitala ang pinakamalakas na afterschock sa magnitude 5.1 sa bayan ng Villaviciosa, Abra. May lalim itong 13 kilometro at naram­daman ganap na alas-2:48 ng madaling-araw kahapon.

May kalakasan anila ang aftershock na naramdaman din sa lakas na Intensity 5 sa Dolores, Abra; Vigan City, Sinait, Bantay, Bana­yoyo, Nagbukel, Gregorio del Pilar, Suyo, Sugpon, San Ildefonso, Santa, Magsingal, San Juan, Cabugao sa Ilocos Sur; Pinili at Badoc sa Ilocos Norte; at Besao at Sagada sa Mountain Province.

Naitala naman na may Intensity 4 ang naramdamang pagyanig sa Bangued, Abra; Laoag City, Bacarra at Pasuquin sa Ilocos Norte; Sto. Domingo, San Vicente, Sta. Catalina, Candon City, Santa, Narvacan, San Esteban, Sta. Maria, Caoayan, Sta. Lucia, Sta. Cruz, at Tagudin sa Ilocos Sur; Sudipen, Luna, Balaoan, Bangar, Bacnotan at San Fernando sa La Union; Bontoc at Sadangga sa Mountain Province, Baguio City.

Intensity III ang naramdamang aftershock sa Santiago City, Ramon, Quezon sa Isabela; Cabarroguis, Quirino at Aparri, Cagayan habang Intensity I sa Itogon, Benguet. Una nang sinabi ng Phivolcs na tatagal ng ilang Linggo ang nararanasang aftershocks sa Abra kaya naman ibayong pag-iingat pa rin ang dapat gawin ng mga residente. (Tina Mendoza)