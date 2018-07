After 21 years: Chiong vs Paco ng Cebu muling nabuhay, pinagdebatehan ng mga millennial

Mainit na pinag-uusapan at muling pinagdedebatehan ngayon (lalo na ng mga millennial), pagkatapos nang mahigit dalawang dekada, sa social media ang kaso ng Chiong sisters ng Cebu. Ito ang kaso ng magkapatid na sina Jacqueline (23) at Marijoy (21) na kinidnap, gang-rape at pinatay, ayon sa prosecution noong July 16, 1997.

Two days after (July 18, 1997) may natagpuang bangkay ng isang babae na hindi na ma-recognize. In fact, sinasabi na hanggang sa diumano’y nailibing ang bangkay, hindi raw ito nakilala o na-prove kung ang naturang bangkay nga ba ay si Jacqueline o si Marijoy o ibang babae pala.

Pero at that time, base sa autopsy at thumb print, idineklara ngang ang hindi na makilalang bangkay ay ang nakababatang kapatid ni Jacqueline na si Marijoy.

Last Monday, July 16, 2018 kasabay ng pag-alala sa pagkawala at sinasabing pagkamatay ng Chiong sisters, ginanap naman ang premiere night ng

‘Jacqueline Comes Home’ na idinirek ng anak ni Carlo J. Caparas na si Ysabelle Peach at pinagbidahan nina Meg Imperial bilang si Jacqueline at Donalyn Bartolome bilang si Marijoy.

Twenty-one years ago, puwedeng sabihin na halos nakalilimutan na rin ang kasong ito, lalo na ng bagong henerasyon na hindi na inabot ang controversial crime na ito sa Cebu, pero hindi ang mga taong nasundan ang kaso mula sa pagkawala ng magkakapatid, hearing at ang pagkaka-convict kay Francisco ‘Paco’ Larrañaga at anim pang kalalakihan na tinawag namang mga ‘Chiong 7’.

Muling nabuhay nga ang kuryosidad ng mga tao, lalo na ang mga netizen sa paglabas ng pelikula na masasabing version ng mga magulang ng Chiong sisters na sina Thelma at Dionisio Chiong, at ang documentary video naman na ‘Give Up Tomorrow’ mula naman sa account ng pamilya, kaibigan at mga witnesses na nagsasabing walang kasalanan ang nagdurusa sa kulungan na si Paco at iba pang witnesses na diumano’y mga inosente sa krimeng ibinintang sa kanila.

Pareho naming napanood ang Jacqueline Comes Home na ngayon ay umaani ng iba’t ibang opinyon o reaksiyon mula sa publiko. Na maging ang mga bida raw nito ay nakatatanggap ng batikos sa pagganap bilang sina Jacqueline at Marijoy, pero ayon nga kina Meg at Donalyn, bakit sila ang bina-bash gayong mga artista lang silang gumanap sa mga karakter. Nagkataong ang dalawang karakter na ‘yun ay hango lang sa tunay na buhay.

Sabi nga nila, pareho silang naaawa sa sinapit ng magkapatid.

Maingay ang pelikula. In fact, noong mismong first showing day nito, July 18, nakita naming nag-Philippine trending pa ito sa Twitter sa top 3 spot. May balita rin na masaya ang Viva at ang director sa unang araw pa lang daw ng showing nito.

Ang ingay nga ba na nililikha ng pelikula ay nag-translate sa bilang mga manonood?

Kung may version ng pelikula ang mag-asawang Chiong, umaani rin ng million views ang documentary film na Give Up Tomorrow. Ipinakita rito kung paano hinuli si Paco at anim pang lalaki na diumano’y pawang mayayaman at galing sa prominenteng pamilya. Gayundin ang pagkaka-convict sa kanila noong 1999 na diumano’y never na na-cross exam si Paco at nagbase na lang daw lahat sa isinagawang imbestigasyon ng pulis at sa tumayo na star witness na si Rusia.

Pinaka-malaking take ng mga taong naniniwalang inosente si Paco o ang Chiong 7 ay ang hindi pag-allow ng judge noon na payagang maging witness ang halos 40 tao na nagsasabing nakita o nakasama nila si Paco noong July 16 sa Quezon City kunsaan nangyari naman daw ang krimen o pagkidnap sa Chiong sisters ay sa Cebu.

Sa Give Up Tomorrow, muling nagsalita ang ilan sa mga kaibigan ni Paco na nakasama niya o nakasalamuha. Maging ang diumano’y katibayan mula sa mga airport authority na hindi ito nag-travel noong araw na ‘yun. Ang attendance niya sa CCA kunsaan siya nag-aaral ng culinary na diumano’y kumuha pa ng exam nu’ng araw na ‘yun. Gayundin ang larawan kunsaan, nasa bar ito nu’ng gabing ‘yun.

At dahil nga raw galing sa mayamang pamilya ng mga Osmena, si Paco ay great-grandson ng dating President Sergio Osmena, sinasabing nagbayad lang daw ang mga ito para sa mga tumayong witness. Isang bagay na pinabubulaanan naman ng halos 40 witnesses.

Isa rin sa point of discussion ay ang ipinakitang gesture raw ni Mrs. Thelma Chiong sa nag-testify na diumano’y kasama ng mga pumatay sa anak at kung paano, tila magiliw raw ito rito (kay Rustia) at niregaluhan pa ng damit.

Ilan sa nababasa naming komento online, “Ganyan ba ang gesture ng isang ina sa alam mong nang-rape at pumatay sa mga anak mo?”

Kung sa pelikula, malinaw na ipinakita hanggang huli na hindi na nga nila nahanap si Jacqueline sa kabila ng ilang taong paghahanap dito at ipinakita rin sa movie na lima ang magkakapatid na Chiong, with Debbie as the youngest at sinasabing malaki ang pagkakahawig kay Jacqueline kaya pinagkakamalang ito ang nawawalang si Jacqueline.

Iba naman sa mga naglalabasan sa social media ngayon. Nandiyan ang larawan ng pamilya Chiong na may dalawang babae na tinitingnan ng mga netizens ang napakalaking pagkakahawig daw ng mga ito kina Jacqueline at Marijoy.

Diumano, si Debbie raw ay si Jacqueline at ang isa pang babae naman ay si Marijoy. Na diumano’y hindi totoong hindi na nakabalik at natagpuan si Jacqueline. May mga usap-usapan sa social media na ang Chiong sisters raw ay mga naninirahan na sa Canada at mga buhay pa.

Siyempre pa, ang mga ganitong alegasyon o haka-haka ay mariing pinabulaanan ni Mrs. Thelma Chiong.

Sa isang banda, dahil dual Filipino at Spanish citizen ni Paco, nabigyan ito ng pagkakataon na ituloy ang kanyang double life imprisonment sentence sa Spain kunsaan, nakakapagtrabaho siya bilang chef at bumabalik muli sa prison pagkatapos ng trabaho niya.

Pero dahil sa Jacqueline Comes Home at Give Up Tomorrow video ay muling nabuhay ang mainit na pagsunod at pagkabuhay ng kuryosidad ng mga tao sa kasong ito kasabay ang mga hashtag na #FreePaco #19yearsinjustices ay ang ideya na manghingi ang pamilya ng executive clemency mula kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Mixed ang mga reaction na nababasa namin ngayon. Nandiyan pa rin ang naniniwala sa mga convicted na Chiong 7, pero hindi maitatanggi na marami ang nagsasabing inosente sila, kabilang na ang mga haka-haka ngang kesyo buhay pa sina Jacqueline at Marijoy.

Na ang lahat daw nang ito, ang puno’t dulo talaga ay dahil sa isyu ng droga at PDAF? Kung paano, lumabas din ang diumano’y kaugnayan ng mga sangkot sa naturang isyu.

Kung tutuusin, matagal na rin na halos maraming Pinoy ang tila nawala na ang tiwala o pag-asa sa justice system ng bansa. Pagkatapos nga ba ng 21 taon, mapapatunayan pa na 19 years ago, nang mahuli ng mga pulis at i-convict ng judge noon (na base rin sa pelikula ay nag-commit ng suicide after two years) ay masasabing noon pa man, may hustisya na sa bansa o pagkatapos ng dalawang dekada, posibleng ngayon pa lang malalaman if ‘justice still prevail?’

Ang gulo, ‘di ba? Only in the Philippines!