Africa tinago mga casualty ng bagong variant – NTF

Malalaman sa susunod na dalawang linggo kung gaano kabagsik ang Omicron COVID variant na kumakalat ngayon sa 38 bansa.

Ito ang inihayag ni Dr. Ted Herbosa, special medical adviser ng National Task Force Against COVID-19, kung bakit wala pang naiuulat na mga namatay sa bagong virus na unang natukoy sa South Africa.

“‘Yung death rate malalaman natin ‘yan in a couple of weeks kasi ang death nangyayari ‘yan, mga two weeks kasi may-ICU pa ‘yung pasyente, magsi-serious tapos saka pa lang mamamatay. Parang ‘yung Delta, nung umpisa walang patay pero nung after several weeks biglang nagbibilang tayo ng mga namamatay,” ani Herbosa.

“Hindi masyadong nire-report ‘yung totoong case fatality rate nitong Omicron. Although sinasabi, mabilis kumalat nasa 38 na bansa na ‘yung Omicron, so ambilis niya kasi a couple of weeks lang ago ni-report -yan eh, and then dumami na kaagad. Talagang­ nakakahawa siya gaya ng Delta,” dagdag ni Herbosa. (Aileen Taliping)