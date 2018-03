AFP umaray sa Senate probe

Hiwalay ang usapin sa politika at ang propesyon.

Ito ang pinaninidigan kahapon ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) bilang reaksyon sa patuloy na paggisa sa ilan nilang kabaro sa pagdinig ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na frigate project.

Ayon kay AFP Spokesperson Brig. Gen. Bienvenido Datuin, mananatili ang kanilang respeto sa democratic process kahit na nababalandra ang pangalan ng kanilang ahensya sa mga usapin.

Iginiit ni Datuin na anuman ang maging resulta ng isinasagawang imbestigasyon ay hindi ito makaaapekto sa kanilang performance bilang sundalo.

“We respect the democratic process and whatever happens is a result of a very good investigation, justified investigation, well-handled investigation so we are still working towards our mandate working on our daily task and duties, separate political issues from our work,” wika ni Datuin. (Betchai Julian)