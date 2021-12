AFP tinabla anibersaryo ng CPP

Para sa Armed Forces of the Philippines (AFP), walang dapat ipagdiwang sa ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) nitong Linggo, Disyembre 26, dahil patuloy umano ang paghina nito dahil sa walang patid na mga operasyon ng tropa ng gobyerno.

Sa ipinadalang pahayag ni AFP chief General Andres Centino, nagtamo ng grabeng pinsala ang CPP ngayong 2021 dahilan upang patuloy umanong kumonti ang mga miyembro nito.

“The CPP has nothing to celebrate on its December 26 anniversary. The year 2021 was the most successful period in our fight against insurgency,” ayon sa heneral.

“Our campaign has proven to be effective with the employment of the whole of nation approach involving instrumentalities of government in addressing the root causes of conflict that are at the center of the CPP’s manipulation and exploitation scheme,” giit pa niya.

Ayon pa kay Centino, nabawasan ang puwersa ng CPP dahil sa pag-neutralize ng mga sinasabing top leader nito, pagbuwag sa may 21 guerilla front, at paghina ng 14 iba pa gayundin ang pagwalis sa 340 conflict-affected barangay, dahilan ng pagsuko ng mga miyembro umano nito at pagbabalik-loob sa gobyerno.

Nanawagan din ang opisyal sa mga miyembro ng armadong sangay ng CPP na New People’s Army na abandonahin na ang pakikipaglaban dahil wala umano itong patutunguhan kundi ang pagkatalo.

Samantala, nitong Disyembre 5, sinabi ni AFP Spokesperson Col. Ramon Zagala na dahil sa kaliwa’t kanang pag-atake ng mga militar at pulisya ay humina na rin nang husto ang puwersa ng Jemaah Islamiyah, Daulah Islamiya, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, at Abu Sayyaf Group. (Edwin Balasa)