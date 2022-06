AFP spox napisil na PSG chief ni BBM

Itinalaga si Armed Forces of the Philippines spokesperson Col. Demy Zagala bilang senior military assistant at commander ng Presidential Security Group ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Kinumpirma ito ni AFP Public Affairs Office chief Col. Jorry Baclor at epektibo na ito sa Hunyo 30.

“Oo, acting capacity lang sabi niya. But actually dalawa. Acting PSG commander and acting senior military assistant,” sabi ng opisyal.

“Hindi ko pa rin alam kung acting pero ‘yon ata ide-designate sa kanya,” dagdag nito.

Nagpahayag naman si Zagala ng kahandaan at magsilbi sa iaatang sa kanyang bagong posisyon ng susunod na administrasyon.

“I accepted with humility but with ready competency,” sinabi ni Zagala sa panayam sa telebisyon. (Kiko Cueto)