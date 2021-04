AFP sinita ABS-CBN crew sa West PH Sea

Pinaalalahanan ng Armed Forced of the Philippines (AFP) ang media na huwag padalos-dalos sa pagkober sa West Philippine Sea (WPS) matapos habulin umano ng Chinese coast guard ang isang Pinoy vessel na sakay ang reporter at crew ng ABS-CBN.

“While we understand the journalists’ insatiable desire to be ahead in reporting, we appeal to them to exercise prudence in the course of their job,” paalala ni AFP spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo.

Nabatid na tumatawid noon ang Pinoy vessel na sakay ang media sa iba’t ibang reef at shoal sa WPS para tignan ang kalagayan ng mga Pinoy na mangingisda doon.

“The AFP is concerned with the safety and well-being of our Kababayans that we have been forthright and transparent in our reporting about the situation in our EEZ,” sabi ni Arevalo.

Sinabi pa nito na ilang ulit naman na nila pinaunlakan ang media sa pamamagitan ng kanilang water at air asset para sa coverage para mabigyan din ng proteksyon ang mga ito habang tinutupad ang kanilang propesyon.

Iniimbestigahan na umano ng AFP Western Command ang insidente kahit may malinaw nang video.

Inihayag naman ng Department of National Defense (DND) na gagamitin ang resulta ng imbestigasyon sa magiging pagkilos ng National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS).(Kiko Cueto)