AFP: propesyonalismo, non-partisanhip dapat panatilihin

Pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Gen. Andres Centino ang lahat ng tauhan ng militar na panatilihin ang pagiging propesyonal at non-partisan habang isinasagawa ang kanilang mga tungkulin ngayong araw ng halalan.

“Our constitution mandates us to remain non-partisan and neutral thus we must perform our task to secure with utmost integrity, impartiality, and professionalism,” ani Centino.

Bilang tagapagligtas at tagapangalaga ng kapayapaan ng bansa, iginiit ni Centino na dapat ding tuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin na protektahan ang karapatan ng mga tao na boboto at pipili ng susunod na mga lider ng bansa ngayong araw.

Mahigit 45,000 composite na miyembro ng Army, Air Force at Navy ang ipinakalat sa buong bansa para tulungan ang pulisya na tiyakin ang seguridad ng mga botante at kaayusan ng paligid.

Nauna nang tiniyak ni Centino na naka-red alert ang lahat ng pu­wersa ng militar para matiyak na ligtas at payapa ang eleksiyon. Handa rin magbigay ng ayuda sa publiko ang mga sundalo na mangangailangan ng pag-asiste sa mga presinto.

“Let us all help each other to achieve peaceful and orderly elections, towards the shared dream of continuous progress and development for our country,” giit ni Centino. (Kiko Cueto)