AFP, PNP, Coast Guard kasado na sa eleksiyon

Nakipagpulong ang Commission on Elections (Comelec) kahapon sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at Philippine Coast Guard para talakayin ang mga paghahanda para sa seguridad sa nalalapit na national at local elections.

Pinag-usapan ang mga pinakabagong ulat sa deployment ng vote counting machines at mga balota, at iba pang gagamitin para sa halalan.

Pangungunahan ng PNP ang law enforcement operations, gaya ng pag-iimbestiga at pag-alalay sa Comelec sa mga kasong may kinalaman sa eleksiyon.

Magbabantay naman sa coastal at maritime areas ang PCG habang pamumunuan ng AFP ang joint operations laban sa insurgency o anumang matinding banta laban sa seguridad ng bansa. (Damien Horatio Catada)