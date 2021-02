AFP: Parlade tagilid sa reporter red-tagging

MAHAHARAP sa parusa si Southern Luzon Command chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr., kung hindi nito mapapatunayan na propagandista ang isang reporter dahil sa pagsusulat ng istorya kaugnay sa umano’y alegasyon ng military abuse laban sa dalawang Aeta.

Sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana na mapaparusahan si Parlade kung nalabag nito ang policies on public statements ng AFP.

Muling nalagay sa sentro ng kontrobersiya si Parlade nang magsabi na maaring kasuhan si Tetch Torres-Tupas dahil sa artikulo. Nag-sorry na si Parlade, at sinabing wala naman siyang planong gawin iyon.

Pero sabi ni Sobejana na ang “burden of denial” ay na kay Tupas para patunayan na mali si Parlade pero may bitbit din ang heneral.

“‘Yon kasi, itong burden of proof, of course na kay General Parlade kung bakit niya sinabi ‘yon, ang burden of denial naman na kay Ma’am Tupas, parang ganon lang ‘yon,” sinabi nito.

Pero sa 2005 na desisyon ng Korte Suprema ay nagsabi na ang burden of proof ay nasa tao na naglatag ng akusasyon at hindi sa ina­akusahan. (Kiko Cueto)