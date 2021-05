AFP nganga dahil sa atat magretiro! Mga heneral tambak na

Nasasakripisyo ang mga programa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil sa maagang pagreretiro ng mga heneral.

Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, dahil kailangan nang magretiro sa edad na 56, nagmamadali ang mga heneral sa promotion at hindi naipatutupad ang mga programa nito.

“Dahil kailangang magretiro sa edad na 56, nagmamadali ang lahat sa promotion. Dumadami ang bilang ng mga heneral na napo-promote bago megretiro. Hindi naipapatupad ang programa,” tweet ni Lorenzana kahapon.

Kabilang din daw sa hamong kinakaharap ng AFP ay ang sobra-sobrang bilang ng mga heneral at ang maikling panahon ng panunungkulan ng mga ito.

“The status quo in command has created unintended challenges such as the excessive number of generals and the short-term tenure of leadership,” wika niya.

Kaya naman suportado niya ang pagpasa ng mga panukalang batas na mag-aamiyenda sa retirement age ng mga tauhan ng militar.

“It is high time for the AFP to reorganize itself, not only to stabilize its leadership capabilities but also to achieve a more sustaina¬ble and impactful security agenda,” dagdag niya.

Naunang pinuri ni Lorenzana ang isang panukalang batas sa Kongreso na naglalayong bigyan ng estabilidad sa pagpapatupad ng military programs, at inaamiyendahan ang retirement age sa AFP.

Ang Senate Defense Committee ay tumalakay sa fixed terms sa Armed Forces chief-of-staff at ilang key officers ng AFP, maging ang panukala na nagbibigay ng reporma sa pension system ng mga sundalo at uniformed personnel.

Target din ng mga panukala ang isang heneral sa 1,000 AFP officers.

Sinabi pa ni Lorenzana na sa sobrang ikli ng termino ng mga heneral na namumuno sa AFP ay hindi maipagawa ang gustong pagsasaayos. (Kiko Cueto/Issa Santiago)