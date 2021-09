AFP nakiisa sa ika-20 taon ng 9/11

Nakiisa ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paggunita ng ika-20 anibersaryo ng 9/11 attack sa US kahapon.

“Two decades since, we continue to adapt to the changing security landscape and as threats evolve, we must also evolve,” pahayag ni AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala.

“Our peace-building efforts also brought about greater trust, respect, and optimism among our people and as part of our contribution in ensuring that such tragedy does not happen to anyone again,” dagdag pa nito.

Tumatak sa kasaysayan ang 9/11 terror attacks na itinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake sa US.

Dito ay nag-hijack ang ilang miyembro ng grupong al-Qaeda ng apat na eroplano na kanilang pinabagsak sa apat na magkakahiwalay na lugar kung saan ang dalawa ay binangga sa World Trade Center.

Dahil sa naturang pag-atake ay naging agresibo nang mga panahong yaon ang US na tugisin ang al-Qaeda.