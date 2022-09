AFP modernization pinondohan ng P40B

May nakalaang P40 bilyon sa 2023 National Expenditure Program (NEP) para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na gugugulin sa mga biniling armas at paunang bayad sa mga kontratang pinasok nito.

Ngayong taon ay mayroong P29 bilyon para sa AFP modernization program.

Noong Disyembre ay pumirma ang Department of National Defense (DND) ng kontrata sa Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ng South Korea para sa dalawang bagong corvette na ka¬yang isabak sa anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft mission.

Noong Enero ay pumasok sa kasunduan ang DND para sa pagbili ng tatlong supersonic ramjet missile batteries sa BrahMos Aerospace ng India bukod sa P30B kontrata sa Hyundai para sa pagbili ng anim na bagong 94.4-meter offshore patrol vessels. (Billy Begas)