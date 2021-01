AFP mantsado sa pag-red-tag vs mga sikat ng UP

Nalalagay umano sa masamang imahe ang Armed Forces of the Phi­lippines (AFP) dahil sa pag-label nito sa ilang prominenteng personalidad na graduate ng University of the Philippines (UP) bilang komunista, ayon kay Senador Francis Pangilinan.

“Nakakadismayang may ilan sa AFP na sinisiraan ang institusyon at dinudungisan ang professionalism nito,” pahayag ni Pangilinan.

Sabi pa nito, bukod sa paglagay sa peligro ng mga private citizen, ang mga mali aniyang akusasyon ay naglagay sa panganib sa naturang military organization.

“Tiwala tayong magiging independent ang military, at gagabayan ng kanilang mandato na pag­lingkuran at proteksyunan ang mamamayan,” dagdag pa nito.

Ginawa ni Pangilinan ang reaksiyon sa likod ng inilabas na listahan ng AFP sa diumano’y mga miyembro ng New People’s Army na nahuli o napatay ng puwersa ng gobyerno.

Kasama sa listahan si dating peace adviser Alexander Padilla na naging Custom chief at pinuno ng PhilHealth.

“Dapat tigilan na ng mga military na gumagawa nito ang pagre-red-tag. Dahil sa maling pag-label sa mga tao, nagiging target sila ng panggigipit at pinakamalala pa, pagpatay,” dagdag pa nito.

Kaugnay naman sa akusasyon ng AFP na may shabu lab at criminality sa UP, sinabi ng unang UP Student Regent na walang itong basehan. (Edwin Balasa)