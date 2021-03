AFP: Chinese vessel sa WPS nabawasan

Nananatili pero nabawasan na umano ang mga Chinese vessel na hinihinalang nangingisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ayon sa Armed Forces of the Philippines.

“We sighted around 183 vessels believed to be CMM,” sinabi ni AFP Chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana.

May mga larawan pa na ipinakita si Sobejana sa media bilang bahagi ng ebidensya.

Pero sa kabila nito, tahasan pa rin na itinatanggi ng China na mga maritime militia ang nagmamando na noo’y 220 Chinese fishing vessels malapit sa Juan Felipe Reef sa West Philippine Sea.

Tinawag pa nito na ‘unnecessary irritation’ ang ginagawang pahayag ng mga opisyal ng AFP at ang diplomatic protest na inihain ng bansa.

Paliwanag nila, nakagawian na ng mga mangingisda na sumilong sa isang lugar lalo na kung may malalakas na alon o bagyo sa karagatan.

Pero nanindigan sa AFP sa kanilang mga nakita at ebidensya.

“Understandably mandate namin ‘yung to secure our territory so we really oppose any act of incursion sa ating territorial waters, including our exclusive economic zone, but on the other hand ‘yung National Task Force West Philippine Sea naman takes into consideration other means so jointly i-assess namin and we will decide what is the best course of action na pwedeng gawin dun sa area,” sabi ni Sobejana.

Sa ngayon, sinabi ng AFP na patuloy ang monitoring nila kung nababawasan ang mga nananatili sa Juan Felipe Reef.

“For now tuloy-tuloy yung ating maritime patrol para macheck natin kung may dagdag o nagbabawas yung number of vessels dyan sa West Philippine Sea,” ani Sobejana. (Kiko Cueto)