AFP, bakit si ‘Juana Change’ lang? – solon

Maraming netizens ang nagngingitngit sa galit dahil tila sini-single out ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagpuna sa aktibistang si Mae Paner a.k.a ‘Juana Change’ dahil sa pagsusuot ng military uniform nang sumama ito sa kilos-protesta noong pangalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ganito rin ang naging reaksyon ng mga militanteng mambabatas na tahasang sinabi na mayroong mga taga-gobyerno na walang karapatang magsuot ng military uniform subalit hindi ito pinapansin ng AFP.

Bagama’t hindi nagbanggit ng pangalan si Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate, paksa sa social media ang diskusyon hinggil sa pagsusuot din ni Presidential Communication Operation Office (PCOO) Undersecretary Mocha Uson ng military uniform.

Noong Hulyo 22, kasama si Paner sa kilos protesta sa SONA ni Pangulong Duterte.

Nagmartsa si Paner suot ang military uniform ng Army kasama nina Zarate at ACT Teachers party-list Reps. Antonio Tinio at France Castro.

“Why single her out? Why was the AFP silent in many other instances but is raising a howl now?” tanong ni Zarate.

Naniniwala si Zarate na isang uri ng harassment ang ginagawa ng AFP kay Paner dahil kilala itong kritiko ng gobyerno.