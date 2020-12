AFP: 130 rebelde patay, higit 300 sumuko nitong 2020

Kumbinsido si Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff General Gilbert Gapay sa operasyon ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo sa bansa, matapos makapagtala ng nasa 130 nasawi at higit 300 sumuko ngayong taon.

Aniya, sa Abu Sayyaf Group (ASG) ay nakapagtala ng 68 napatay at 168 na mga sumuko. Bukod dito, may 156 iba’t ibang uri ng baril at 10 improvised explosive device (IED) ang sinuko mula sa grupo.

Nitong Biyernes matatandaang dalawang sub-leader ng ASG na nakilalang sina Alvin Yusop at Arab Puti, gayundin ang 13 nilang miyembro ang sumuko sa Jolo, Sulu.

Bukod sa ASG, kuntento din ang AFP sa kanilang operasyon laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) gayundin sa Daesh Inspired Maute group.

Ayon sa AFP, 31 miyembro ng BIFF ang napatay sa iba’t ibang operasyon habang 184 ang sumuko at 22 naman ang naaresto sa mga operasyon. Nasa 31 miyembro din ng Maute group ang napatay sa combat operation ng AFP habang 35 ang sumuko mula lang nitong Enero 2020.

“We will stop at nothing to keep our fellow Filipinos safe and secure from the despicable acts of terrorism and violent extremism,” pahayag ni Gapay. (Edwin Balasa)