Affidavit of adjudication of real estate property

Dear Attorney Claire,

Namatay na ang mga magulang ko.

Bago namatay ang tatay ko ay hindi nasabi sa akin na may lupa kami sa probinsya.

Noong May 26, 2006, gumawa ng Affidavit of Adjudication of Real State Property ang pinsan ko (na namatay na rin) na nagsasabing isa siya sa Legitimate surviving heir ng tatay ko at nakasaad din sa dokumento na namatay daw ang tatay ko noong March 19,1992 pero hindi totoo dahil buhay na buhay pa ang tatay noong petsang iyon.

Noong Dec 31, 2008, gumawa din ang pinsan ko ng Tax Declaration of Real Property ng mga lupa ng tatay ko.

At noong Nov 28, 2014, nag-execute ang pinsan ko at ang asawa niya (as principal) ng Real Estate Mortgage with the Bank for a loan of 150,000.00 pesos kasama ang daughter and son-in-law as atty-in-fact.

Ang mga katanungan ko po ay ang mga sumusunod:

1. Puwede ko bang makuha uli ang mga lupa ng tatay ko dahil ako ang anak at ang totoong tagapagmana ng lupa ng tatay ko (meron din akong kapatid na babae) at isa pa ay mali ang inpormasyon na nakalagay sa dokumento na ginawa ng pinsan ko.

2. Puwede ko bang ibenta ang mga lupa na kinuha ng pinsan ko kahit na nakasangla sa kasalukuyan ang mga lupa. Kung puwede, ano ang mga dapat kong gawin?

3. Puwede ko bang idemanda ang pinsan ko, ang asawa niya, ang anak nila, ang son-in-law nila, ang Bangko dahil sa pang-aagaw sa lupa ng tatay ko.





Kung maari ay pakitulungan naman po ako.

Gumagalang,

Junior

Mr. Junior,

Malaki ang tiyansa mo na mabawi ang mga ari-arian na naiwan ng tatay mo dahil ang paglipat ng mga ito sa pangalan ng pinsan mo ay malinaw na pamemeke ng dokumento.

Una mong gawin ay magsampa ka na ng kaso upang mapawalang bisa ang titulo na nakapangalan sa pinsan mo sa pamamagitan ng pagpapakita na buhay pa ang tatay mo nang ilipat niya sa pangalan niya ang nasabing ari-arian kaya imposible na masabi niya na siya ang tanging tagapagmana ng tatay mo.

Isabay mo ang paghiling na ipawalang bisa rin ang sanglaan na namagitan sa kanya at ng bangko gamit ang titulo na nakamit niya sa pamamagitan ng pekeng titulo.

Kapag napatunayan na napeke ang paglipat ng property at mapapawalang bisa pati ang sanglaan sa bangko at maibabalik muli sa pangalan ng tatay mo ang titulo ng lupa.

Maaari mo rin na idemanda ang pinsan mo ng Falsification of public document at humingi ka ng danyos.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410 7624 o 922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.