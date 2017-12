Aegis Juris president magpapasko sa Senado?

Biglang nanahimik na ang kaso ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III na namatay sa hazing pero hanggang ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng Senado ang Aegis Juris grand praefectus o president na si Arvin Balag at posibleng doon na rin magpasko.

Nagsalita kahapon si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs, tungkol kay Balag at sinabing may opsyon ito upang makalaya na mula sa kanilang kustodiya.

Nasa desisyon aniya ni Balag kung iaatras nito ang inihaing petisyon sa Supreme Court (SC) na kumukuwestiyon sa pagpapakulong sa kanya ng Senado.

“Depende sa kanya. Kung iuurong niya, wala nang kaso… Pero as long as there’s a pending case sa Korte Suprema, it’s not good for us to render the case moot and academic by releasing him,” ayon sa senador.

Ikinulong si Balag sa Senado simula noong Oktubre 18 matapos na tumangging sumagot sa mga tanong sa kanya ng mga senador tungkol sa pagkamatay ni Castillo sa hazing ng Aegis Juris.

Inamin ni Lacson na sa sumunod na pagdinig ng Senado noong Nobyembre 6, ay palalayain na sana nila si Balag matapos itong mag-sorry at nagpakita ng kooperasyon sa isinasagawang imbestigasyon ng kapulungan.

Gayunman, naba­litaan ni Lacson na naghain ang kampo ni Balag ng petition for certiorari sa SC at humihiling ng temporary restraining order sa pagkakadeteni sa kanya sa Senado.