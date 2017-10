Aegis Juris members sa hazing kay Atio, tumanggi sa DNA test

Hinamon ni Senador Sherwin “Win” Gatchalian ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sumalang sa DNA examination upang matukoy ang responsable sa pagpalo kay Horacio Castillo III.

Ito ay kasunod ng testimonya ni Manila Police District Director, Chief Supt. Joel Coronel na 99.9 % ng dugo na nakuha sa paddle na nakuha sa frat library at nagmatch sa DNA ng magulang ni Castillo.

Sa hearing sa senado, iniisa-isa ni Gatchalian ang mga miyembro ng Aegis Juris na dumalo kung saan inuna ang mga nabanggit ni John Paul Solano na naabutan nito sa frat library.

Sa testimonya ni Solano, tinukoy nito sina Arvin Balag, Anthony Ventura, Axle Hipe, Oliver John Onofre, isang alyas Dan at isang alyas Zack.

Nang tanungin ni Gatchalian, tumanggi sa pagpapakuha ng DNA sample sina Balag, Ventura at Hipe habang si Onofre ay nagpahayag na sasailalim sa pagsusuri kung ipag-uutos ng korte.

Samantala, ang frat member naman si Ralph Trangia na sinasabing may ari ng sasakyan na ginamit sa pagdala kay Atio sa ospital ay tumanggi rin.

“Your honor pasensya na po pero hindi po ako pinangalanan ni Popoy (Solano) and hihintayin ko na lang po ung proseso sa DOJ,” saad ni Trangia.

Sa iba pang miyembro ng Aegis Juris Fraternity, nagpahayag ng kahandaang magpakuha ng DNA sample sina Jason Robinos, Aeron Salientes at Zimon Padro.

Sa testimonya rin ni Solano, binigyang-diin nito na hindi siya kasama sa hazing at rumesponde lamang siya sa tawag ng ka-brod.

“Pagdating ko po doon, I opened the door, I knocked muna so tiningnan nila na ako iyong dumating. I opened the door, I found Atio was lying. By that time, hindi ko pa ma-confirm na siya ‘yon. Sabi ko, ‘Sino ito?’ Pangalan, ‘Hor’,” saad ni Solano sa kanyang affidavit.