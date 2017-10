Aegis Juris fratmen ipaaaresto ni Ping

Nagbabala si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na ipaaaresto ang mga miyembro ng Aegis Juris fraternity kung hindi dadalo sa hea­ring kaugnay sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III, ngayong araw ng Miyerkules.

“Dapat dumating sila kasi subpoena ‘yung inisyu sa kanila. Kapag hindi sila dumalo maaaari silang ma-cite for contempt sa Se­nate at saka ‘yung komite at pwede sila ipaaresto,” sabi ni Lacson na siyang chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs.

Kasama sa pinadadalo sa ikalawang hearing sina John Paul Solano at Ralph Trangia.

Kabilang sa iba pang pinadadalo sa pagdinig ay sina Arvin Balag, Aeron Salientes, Mhin Wei Chan, Mark Anthony Ventura, Oliver John Audrey Onofre, Ranie Rafael Santiago, Zimon Padro, Joshua Joriel Macabali, Karl Matthew Villanueva, Jose Miguel Salamat, Danielle Hans Matthew Rodrigo, Axel Munro Hipe at Marcelino Bagtang.