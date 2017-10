Aegis Juris elders ididiin sa Facebook chat

Tweet on Twitter

Kasama sa mga bagong sasampahan ng kasong obstruction of justice ng Manila Police District (MPD) ang mga senior members o elders ng Aegis Juris fraternity dahil sa umano’y pagkunsinti at pagpapayo sa mga batang ka-brod nila na sangkot sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) Law freshman na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ayon kay MPD director Chief Supt. Joel Coronel, hinihintay na lang nila ang sagot ng Facebook Philippines para kumpirmahin ang authenticity ng group chat ng mga fratmen para magamit nilang ebidensya laban sa mga ito.

Kumpiyansa ang opisyal na tatanggapin ito ng korte batay na rin sa pamantayan sa electronic evidence kung saan ay maaari itong isumite sa investigating panel bilang ebidensya sa mga akusado.

Sa kasalukuyan ay inihahanda na aniya nila ang mga isasampang kaso sa mga fratmen na direktang sangkot sa initiation rites ni Castillo at idaragdag nila ang obstruction of justice sa mga elders ng Aegis Juris sa susunod na yugto ng imbestigasyon ng Department of Justice (DOJ).

Isa umano itong batayan para maipa-disbar o matanggal sa propesyon ang mga abogadong nagkunsinti at nagpayo ng mali sa kanilang junior members.

Unang ibinunyag ni Coronel sa pagdinig ng Senado noong Miyerkules na isang abogadong mi­yembro ng Aegis Juris ang nagpatawag ng emergency meeting para pag-usapan ang susunod nilang hakbang ilang oras matapos mamatay si Castillo.

Isa pa uling abogado na kasama rin sa group chat ang nagsabing dapat matanggal agad ang paddle sa kanilang frat library bago pa makakuha ng search warrant ang mga pulis at mapasok ito.