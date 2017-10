Aegis Juris chat sa FB: ‘Mahihirapan tayong umareglo’

Viral sa social media ang Facebook chat ng mga miyembro ng Aegis Juris fraternity na pinag-uusapan kung ano ang dapat nilang gawin kasunod ng pagkamatay sa initiation rites ng University of Sant­o Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Galit ang naramdaman ng netizens batay na rin sa mga negatibong komento tungkol sa pag-uusap ng mga miyembro ng frat.

Isang frat member na may pangalang Migg Ynigo sa group chat ng Aegis Juris ang nagsabi na, “Appea­l to pity and settlement lang ang lusot dito brod, mahihirapan tayo umareglo at magmakaawa kung at this stage binabalewala inquiries ng…”

Bago ang naturang komento, sinabi rin ni Ynigo sa group chat na “I know this is the first that the frat is confronted wth this really deep this. But we have to face this not as an amateur”.

Kapuna-puna na natataranta ang mga nag-uusap­ na miyembro­ ng Aegis­ Juris. Mayroon pang nagsabi na pinababayaan na sila ng kanilang mga elders at mistulang nagkakalaglagan na.

Isang miyembro din ang kumuwestiyon kung bakit nananahimik ang grand praefectus o president ng Aegis Juris na si Arvin Balag.

Sabi ng may user name na ‘Car Mhel’ na natukoy na si Brian Bangui, “Kung kaylan dapat tayo magtulungan. Yan gagawin nyo. Magtago umiwas. Ikaw nman Arvin ano balak mo? Hindi ka magsalita dyan”.

Sumagot sa kanya ang isang Marvi Rosero Abo at sinabing:

“Brod Bry easy on GP Arvin, he’s already burdensome on his part, conscience wise, the least that we could do is to support him and condole with him”.

Kontrobersiyal din ang post ni Atty. Gaile Dante Acuzar Caraan dahil sa laman nito na “Message from hpjr.-May place na tayo brod? Cong Edwin called me just now and suggested that we form a crisis committee…the primary task is to reach out to the family of the victim para d na magiingay…”.





Nabatid na ang tinutukoy na mambabatas ay ang dating Isabela congressman Edwin Uy na sinasabing senior partner ng Divina Law Office na pinamumunuan naman ni UST Faculty of Law Dean Nilo Divina, na isa ring alumnus ng Aegis Juris.

“Walang areglo. Buhay ang nawala kaya’t magdusa­ sila,” mariing pahayag naman­ ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II.

Mabibigo aniya ang mga fratmen na alukin ng pera, kahit gaano pa ito kalaki, ang mga magulang ni Atio na sina Carmina at Horacio Jr., dahil hustisy­a sa kanilang anak ang nais ng mag-asawa.

Iginiit ni Aguirre na matibay ang mga ebidensy­a laban sa mga akusado at hindi sila masasagi­p kahit pa ng mga seniors o elders nila sa frat.

Posible rin aniyang madamay at makasuhan ng obstruction of justice ang mga ka-brod nilang abogado na nagtangkang maglunsad ng ‘grand cover-up’ sa krimen.