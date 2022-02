Adviser tinabla pag-endorso ni Bro Mike! El Shaddai biyak kay BBM

Nilinaw ng over-all spiritual adviser ng EL Shaddai na si Rev. Bishop Ted Bacani na hindi inendorso ng buong Catholic charismatic group ang tandem nina dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte sa May elections.

Ayon kay Bacani, ang pag-endorso ni Bro. Mike Velarde, founder at servant leader ng El Shaddai ay personal lamang niya at hindi ng pangkalahatang mga miyembro nito.

“Lilinawin ko nang mabuti. Una, hindi endorsement ng El Shaddai ‘yong binigay ni Bro Mike. ito po ay personal endorsement lang niya,” pahayag ni Bacani sa kanyang inilabas na official statement sa Facebook nitong Lunes.

Aniya, bilang spiritual leader ay hindi man lamang siya at kinonsulta ni Velarde, maging ang mga El Shaddai elders.

“That is not El Shaddai. Maliwanag ba ‘yon? That is Bro. Mike Velarde, who is head of El Shaddai, but it is not the opinion of the body,” paglilinaw pa ni Bacani.

“Hindi [Velarde] siya puwedeng mag-obliga sa kanyang mga follower na bumoto para sa ganitong kandidato o para sa ganong kandidato. Bahagi ng kalayaan ng isang Katoliko ay makapamili ng kanyang iboboto ayon sa kaniyang nalalaman at ayon sa kanyang konsensiya,” ayon pa kay Bacani.

“Sa El Shaddai, walang command vote na katulad sa Iglesia Ni Cristo. Sa palagay ko, mali ang kanyang pag-endorso. It’s downright wrong. You can’t endorse a man like Bongbong Marcos for President,” dagdag pa ng Obispo. (Dolly Cabreza/Mark Joven Delantar)