ADU-PTA nagsagawa ng outreach mission sa Morong, Bataan

Nagsagawa ng Outreach mission sa dalampasigan sa Morong Bataan ang mga opisyal ng Adamson University, Parent Teacher Association (ADU-PTA) nitong Sabado ng umaga.

Ang misyon ay pinasimulan dakong alas-10:00 ng umaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng miryenda at lootbags na puno ng candies sa 80 bata na dumating at sinundan ng pagbibigay ng bigas at groceries sa 25 pamlya na less fortunate na mangingisda sa Barangay Poblacion, Morong, Bataan.

Pinangunahan ng pangulo ng ADU-PTA na si Mer Layson, BED Principal Dr.Daniel Saroca Jr., SHS Principal Dr.Lorna Espeso, ADU-PTA VP na si Lerma Lunar, Sec. Sheila Kua, Treas. Ella David, at mga Directors na sina Jesusa Fernandez, Jhoanne Talisic Queri, Margie Vargas, Majoy Nour, Robert Fajutnao, Ghie-Ann Eclevia at mga teacher representative na sina, Nea Saulog, Jaimie Eugenio, Micko Nozaleda at Majo Dugan ang isinagawang misyon.

Naging maayos at naaayon sa health protocol ang misyon dahil nakipag-coordinate si Layson sa mga barangay official sa lugar na personal ding dinaluhan ni Chairwoman Evengeline De Leon, ilang Kagawad at Tanod ng Barangay Poblacion.

Nagpapasalamat si Layson sa lahat ng nakiisa at tumulong sa matagumpay na Outreach mission.