Adrian super kilig kay Keanne

Aminado ang baguhang aktor, at self confessed na bading, si Adrian Lindayag, na hindi niya bet ang mga tunay na lalake. Mas bet daw niyang makarelasyon ang mga ‘bisexual’.

Pero, kung si Keanne Johnson daw, na isang tunay na lalake, go, go, go siya. Bet na bet daw niya ang mga mata, at ang kabaitan ni Keanne.

Si Keanne ang kapareha ni Adrian sa pelikulang The Boy Foretold by the Stars, na entry sa Metro Manila Film Festival 2020, na dinirek ni Dolly Dulu, at ang isa sa mga prodyuser ay si Jodi Sta. Maria.

“Yeah, totoo po na kapag straight guy, ayoko. Pero, dahil si Keanne po ay kakilala ko na, sobrang gentleman niya, sobrang bait niya, at naiintindihan niya ang mga LGBTQ+, dahil ang mother po niya ay isang lesbian, iba po ang dating niya sa akin.

“Sobrang kinikilig po ako sa kanya! At saka ang mga mata po niya, kapag tinititigan ka na, para kang nahuhubaran.

“At siyempre, bukod sa pogi siya, sobrang maalaga po siya,” chika ni Adrian.

Anyway, kakaiba nga ang The Boy Foretold by the Stars sa mga boys love serye o movie na lumalabas sa YouTube, dahil wala itong halong kaelyahan, o kahalayan.

Ipakikita sa pelikula kung paano ang isang inosenteng ‘beki’ ay na-in love sa lalake.

Iyah Mina mas bet kalaban mga babae

Kasama rin sa pelikulang The Boy Foretold by the Stars si Iyah Mina, na naging kontrobersiyal dahil sa pagwawagi niya bilang ‘best actress’ sa Cinema One para sa pelikulang Mamu, And a Mother Too. Kontrobersiyal dahil si Iyah nga ay transgender.

Para sa mas prangkahang salita, isa siyang bading, lalake, na may pusong babae, nagbibihis babae, at itsurang babae talaga. May mga nagprotesta noon na nagsasabing dapat ay sa best actor siya at hindi best actress.

Anyway, kuntento raw si Iyah sa career niya ngayon. Marami raw blessing na dumarating sa kanya mula noong nanalo siyang best actress.

At kung sakali mang ma-nominate siya sa MMFF, okey sa kanya kahit saan pa siya ilagay. Pero siyempre, kung malawak daw ang pang-unawa ng mga juror ng MMFF, mas bet niya na sa kategorya para sa mga babae siya i-nominate, `yun ay kung manu-nominate siya, ha!

“Sabi ko nga, mas maganda na ngayon na ang mga tunay na bading, o transwoman ang gumaganap sa mga role na bading o transwoman. Tama na `yung ibinibigay sa mga lalake ang role. It’s about time na magkaroon talaga ng lugar ang mga katulad namin sa mga pelikula, sa industry,” sabi ni Iyah.