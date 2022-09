Adobo, ensaymada bumida sa Africa food fest

Iba’t ibang pagkaing Pinoy tulad ng chicken adobo, ensaymada, pansit, polvoron at adobong mani ang bumida sa ginanap na International Food Fiesta sa South Africa.

Lumahok ang Embahada ng Pilipinas sa South Africa sa nasabing event na inorganisa ng St. Pius X Catholic Church noong Agosto 21.

“Visitors, including members of the Filipino community, enjoyed Philippine dishes Chicken Adobo, Ensaymada, Pancit, Polvoron, and Adobo Peanuts.

“Tourism promotional videos were shown, while brochures and locally manufactured Oishi Oozies filled snack by Liwayway Food South Africa (Pty) Ltd. given away to visitors,” ayon sa Facebook post ng Philippine Embassy sa South Africa.

Dagdag nito, tanging ang Pilipinas umano ang Asian Embassy na lumahok sa nasabing event. (MJ Osinsao)