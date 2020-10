Adik napagkamalang bata, pinakawalan

Dahil sa balingkinitan pangangatawan at taas ng isang babaeng drug personality, napagkamalan umano ito ng kapulisan na menor de edad kaya naman pinakawalan ito, habang dinakip naman ang tatlo niyang kasamahan sa Valenzuela City, kamakalawa.

Kinilala ang bebot na si alyas ‘Tambok’, habang arestado ang kanyang live-in partner na si Teodoro Caparoso, alyas ‘Jr’, 38, at mga kabarkadang sina Alberto Villamonte, 35, at Ariel Sumodio, 33, ng San Gregorio Street , Brgy. Gen. T. De Leon.

Base sa report na nakalap ng Abante, alas-dos ng hapon nang magsagawa ng operasyon ang kapulisan sa lugar ng mga suspek.

Target ng mga pulis na mahuli si Sumodio dahil may warrant of arrest ito sa kasong robbery. Pagliko sa isang kalye, nakita nila ang target kaya nagtatakbo ang huli at pumasok sa isang bahay sa nasabing lugar.

Pumasok din ang mga pulis sa bahay at tyempo namang naroroon sina Villamonte, Caparoso at kinakasamang si Tambok na may hawak diumano ng shabu.

Pinosasan sina Samudio makaraang makorner pati na sina Caparoso at Villamonte habang ang babae ay pinawalan dahil mukha itong bata lalo na sa tangkad niya. Isang residente ang nagpaalam sa pulis hinggil sa umano’y paggamit ng babae ng iligal na droga, pero nang puntahan ng mga awtoridad ay hindi na ito nakita.

Nasamsam sa mga nadakip ang apat na plastic sachet ng shabu. (Orlan Linde)