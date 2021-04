‘Adik, babaero’

Ces Drilon nilantad baho ni JM de Guzman

Artista na rin ang beteranang brodkaster na si Ces Drilon matapos niyang lumabas sa “Init sa Magdamag” kamakailan.

Sa #InitNgMarriage episode nito, nakaeksena ni Ces si JM de Guzman kung saan ini-interview niya sa isang talk show ang karakter nitong si Peterson, na kumakandidato bilang kongresista sa probinsya ng Esperanza.

Umapir si Ces as herself at bilang isang hard-hitting journalist, inusisa niya ang mga intrigang kinasangkutan ni Peterson, tulad ng pambababae, paglalasing, at pagdudroga.

Ang sagot naman ni Peterson, nagbago na raw siya dahil nakilala na niya ang taong para sa kanya, ang kanyang asawa na si Rita na ginagampanan ni Yam Concepcion.

Bago pa man lumabas si Ces sa serye ay ipinahayag na niya sa Instagram ang excitement sa pagganap bilang sarili niya.

“Nagbabagang balita! Now it can be told. Isa na akong teleserye star! Kasama ako sa pinakamainit na kaganapan ngayong summer!” sabi sa post niya.

Sa ngayon, napapanood si Ces sa kanyang online talk-show na “Bawal Ma-Stress Drilon” tuwing Lunes, 9:30 PM sa FYE Channel ng kumu app. (Dondon Sermino)