Adik ang tatay – Digong

Ipinahiwatig ni Pangulong Rodrigo Duterte na may iba pang kuwento sa likod ng kontrobersyal na pagkamatay ng 17-anyos na si Kian Loyd delos Santos sa anti-drug ope­ration ng Caloocan City Police noong Agosto 16, 2017.

Sa kanyang talumpati sa harap ng mga negosyante sa Manila Hotel noong Huwebes ng gabi, sinabi ng Pangulo na may hawak siyang impormasyon ngunit hindi muna niya ilalabas.

Pero, sinabi ni Pangulong Duterte na noon pa man ay duda na siyang may ibang kuwento sa kaso ni Kian dahil mayroon siyang napansin na kakaiba na ginamit laban sa kanya araw-araw.

Matatandaang isa ang kaso ni Kian delos Santos sa mga nagpababa ‘di umano sa ratings ng Pa­ngulo sa survey ng Social Weather Stations.

Ayon kay Pangulong Duterte, kung mapag-obserba lamang ang mga nakapanood ng mga balita noong kainitan ng isyu kay Kian, mapupuna na tila laging nagkikiskis ng kanyang ngipin ang ama nito.

“But there is a story behind. That teenager, Kian, you just wait until the trial begins. I have an information which I said, ‘I will not divulge’. Let the trial proceed,” ayon sa Pangulo.

Isang sintomas aniya ng isang drug addict na laging pinagkikiskis ang ngipin na kanyang napuna sa isang taong malapit kay Kian.

“You would know a person if he is into drugs. He’s smelly, he does not take a bath, he does not sleep, and he keeps on grinding his teeth in front of you. There was this guy who appeared on TV. I do not want to attribute to any of the particular killings. But if you are there, somehow with the network, review it, and you will see the father grinding,” dagdag na pahayag ni Pangulong Duterte.

Matapos maipalibing si Kian ay nakipagkita pa kay Pangulong Duterte ang mga magulang ni Kian at hiniling na tulu­ngan silang makamit ang katarungan at maparusahan ang mga pulis na pumatay sa kanilang anak.