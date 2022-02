Adebayo, Heat binutata Wizards

KUMARIPAS sa bukana ng magkabilang half ang Miami para takbuhan ang Wizards 121-100 sa Capital One Arena sa Washington nitong Lunes.

Pinangunahan ng 21 points ni Bam Adebayo ang balanseng scoring ng Heat (35-20), anim na iba pa ang nag-ambag ng 11 pataas.

May 19 points si Jimmy Butler, 16 points at 8 assists kay Gabe Vincent at 15 markers pa kay Caleb Martin off the bench.

“We’re just playing at an extremely high level,” komento ni Butler. “Our energy’s been there, and it’s also good to win on the road.”

Malaking diperensiya ang 3-point shooting. Mula long distance ay 18 for 32 ang Heat kumpara sa 7 for 31 ng Wizards.

Nagsumite ng career high-tying 20 points si Corey Krispert para sa Wizards (24-29), humugot ng 14 points kay Aaron Holiday.

Tinapos ng Heat ang first quarter na abante ng 15, umiskor ng 14 si Adebayo sa third tungo sa 91-70 lead papasok ng fourth. Naging 98-70 ang bentahe nang patawirin sa bukana ng final period ang 22-1 run mula third. (VE)