Adarna, Ramsay hanggang 3 buwan lang relasyon

Pareho namang single sina Derek Ramsay at Ellen Adarna. At the same time, parehong may mga anak sa past nila.

Pero, mukhang harsh talaga sa kanila ang mga netizens. May mga post kasi na naglabasan sa Instagram ang mga kaibigan nila. At base sa post, tila ini-imply na may romantic something na talaga sa pagitan nila.

Pero sa mga netizens, halos negative ang mga nababasa naming comments. Nandiyang, “Di muna mag lie low. Pwede naman sila pero quiet muna, respeto muna sana sa mga ex nila.”

At ang daming tila binibilangan na ang dalawa at tinataningan. Sey ng isang netizen, “Max 2-3 months.”

“Pwedeng max. 9 mos. Pero matagal ang 2 years sa kanila.”

“Antayin na lang ang ilang buwan, magbi-break sila. LOL.”

So yun nga, ang daming nega naman agad kina Derek at Ellen, to think na yung dalawa, tila wala namang mga pakialam sa tingin sa kanila o kung may relasyon na nga sila.

Marjorie pabor sa relasyong JulRald

Naghihintayan na nga lang ba ang dating mag-ex na sina Gerald Anderson at Bea Alonzo kung sino ang mauunang aamin na may mga karelasyon naman na.

Spotted si Bea Alonzo sa bonggang Amanpulo kasama ang rumored boyfriend na si Dominic Roque.

Spotted naman sa pagmamay-aring resort ni Gerald Anderson ang matagal ng napapabalitang girlfriend nito na si Julia Barretto.

Ang resort ni Gerald ay sa Hayati Private Resort sa Botolan, Zambales. Eh, mukhang hindi naman ito ang una o ikalawang beses lang ni Julia sa naturang resort, ‘di ba nga’t may lumabas din na kasama rin niya dati ang ina na si Marjorie Barretto at mga kapatid.

Naku, e, kahit naman hindi sila umaamin, kumbinsido na talaga ang netizens na sila na naman talaga sa tunay na buhay.

Kung umamin man sila, may mae-excite o magugulat pa nga ba?