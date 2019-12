Adams gagawa ng ingay

HINDI masyadong matunog sa local scene ang pangalan ni Roose­velt Adams.

Pero matagal-tagal na ring naglalaro sa bansa ang 25-anyos na Fil-Am, kinuha ng Mighty Sports para sa ilang international tournaments at napadpad sa Go for Gold sa PBA D-League.

Sa Draft Combine nitong nagdaang linggo, nagpasiklab si Adams­ at tinanghal na MVP ng mini-tournament.

Naging hot commodity siya sa mata ng coaches na nagmanman sa Combine.

Sa taas na 6-foot-5, puwedeng stretch-3 si Adams at may depensa pang puwedeng isagupa sa perimeter at sa paint.

Higit sa lahat, sniper.

Kaya hindi siya pinalagpas ng Columbian Dyip sa regular draft noong Linggo, tinapik na top pick overall pagkatapos ng Gilas special draft.

Sa pagdating ni Adams, mababawasan ang pressure kina sophomore at dati ring top pick CJ Perez at Rashawn McCarthy. May makakatuwang na sila sa opensa.

“I’m just excited and of course, I’ll put my athleticism in the game,” anang College of Idaho alumnus. (Vladi Eduarte)