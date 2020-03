Action plan kontra Covid-19 fake news

Bumuo ang gobyerno ng National Action Plan para maging over-all strategy sa paglaban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pati sa magiging epekto nito sa sandaling matapos ang krisis na ito sa bansa.

Nangalahati na po tayo sa ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Luzon para malabanan ang COVID-19 at para mas mapaigting ang mga ginawang aksyon ng Department of Health (DOH) ay nabuo ang NAP na ipatutupad ng mga pangunahing ahensiya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino.

Kung matatandaan ay inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na linggo ang tungkol sa National Action Plan na nabuo sa pamamagitan ng resolusyon ng Inter- Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para epektibong maipatupad ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno laban sa COVID-19.

Ang NAP ang magpapabilis sa mga gagawing aksyon ng gobyerno sa pamamagitan ng mga inatasang ahensya na magpapatupad nito, partikular ang Department of National Defense (DND) , Department of Interior and Local Government(DILG) at ang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP).

Sa ilalim ng NAP, si Defense Secretary Delfin Lorenza ang mamumuno sa National Task Force COVID-19 command center, habang si DILG Secretary Eduardo Año ang mangangasiwa sa implementasyon ng enhanced community quarantine sa buong Luzon at sa ibang lalawigan na nagdeklara ng kahalintulad na aksiyon.

Si Secretary Carlito Galvez naman ang itinalagang “chief implementer” ng NAP at mangangasiwa sa araw-araw na concerns at operations sa ipinatutupad na ECQ.

Malinaw po na ang NAP ay nakatutok sa pag-kontrol sa COVID-19 para hindi na lumawak pa ang pagkalat nito sa bansa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga may sintomas at pag-isolate o paghiwalay sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19.

Kasama po sa NAP ang pagtiyak na may magagamit na pondo ang gobyerno para masustini ang laban sa COVID-19, pati na ang mga ipapatupad na hakbang para hindi masyadong maramdaman ang matinding epekto nito sa lipunan, ekonomiya at seguridad ng mga Pilipino.

Hindi po tumitigil ang gobyerno sa mga aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko at patunay dito ang araw-araw na pulong ng IATF na tumatayong policy-making body para i-assess, pag-aralan at plantsahin ang mga dapat pang gagawing aksyon sa paglaban sa nabanggit na pandemic.

Nakakalungkot lamang po na sa kabila ng pagsisikap at ginagawang mga aksyon ng Duterte administration para mailigtas ang mga Pilipino sa peligrong dulot ng COVID-19 ay may mga tao at grupo pa ring sinasamantala ang sitwasyon para magpakalat ng mga maling impormasyon at magdulot ng takot at kalituhan sa publiko.

Nitong nakalipas na linggo ay naalarma ang publiko dahil sa kumalat na fake news na magkakaroon ng total lockdown kaya kailangang mag-imbak ng pagkain na tatagal ng dalawang linggo dahil isasara lahat ang mga establisimento gaya ng supermarkets at wet markets na agad po nating pinabulaanan.

Dahil nabigo ang mga nasa likod ng fake news, muling nagpakalat ng disinformation na nagbigay umano ng go signal ang Pangulo para bigyan ng tig-P20,000 ang lahat ng member ng Social Security System bilang ayuda sa patuloy na banta ng COVID-19.

Ito ang mga grupong insensitive, hindi nag-iisip ng maayos, walang malasakit sa mga Pilipino at mas natutuwang nakikita na nagpa-panic ang mamamayan. Hindi tao ang mga nasa likod ng fake news lalo na sa kasalukuyan sitwasyon.

Bukod sa COVID-19 ay matinding kalaban ng gobyerno ang pagkalat ng fake news gamit ang internet na ang layunin ay magbigay pangamba at takot sa taumbayan.

Nananawagan po kami sa publiko, huwag basta-basta maniwala sa mga nababasa sa social media at sa mga personal chat group, at kapag may nababasang kaduda-duda, tayo po ay mag-fact check para makasigurong hindi fake news ang mga nababasa at natatanggap natin.

Iwasan po nating magpakalat o mag-share ng fake news dahil mabigat po ang parusang ipapataw sa mga mapapatunayang gumagawa nito. Tinutunton na po ng Anti-cybercrime group ng Philipppine National Police (PNP) ang mga nagpapakalat ng fake news, at tinitiyak po ng gobyernong ito na ipapataw ang pinakamabigat na parusa laban aa mga gumagawa nito.

Para hindi po mabiktima ng fake news at mga maling impormasyon, gawin nating bahagi ng ating pang-araw araw na gawain ang mag-fact check , at para sa mga update sa COVID-19, bisitahin ang aming social media accounts o kaya ang aming COVID-19 website www.covid19.gov.ph.