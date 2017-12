Act of Sportsmanship ng La Salle

Mahigpit na magkaribal, ‘pag nagharap parehong ayaw magpatalo ang De La Salle at Ateneo.

Minsan nasa kukote­ ng dalawang teams na “Matalo sa iba huwag lang sa kanila,” kaya naman may mga laban na nagkakaroon ng gulo, bangayan, hindi lang sa mga player pati fans ay apektado sa init ng laro.

Nasagad sa Game 3 ang bakbakan ng Blue Eagles at Green Archers,­ nanaig ang mga taga-Katipunan, 88-86 noong Linggo sa Araneta Coliseum upang sikwatin ang korona sa 80th UAAP basketball tournament.

Malungkot para sa Green Archers dahil napatalsik sila sa kanilang trono, tinanggap nila ang pagkatalo pagtunog ng final buzzer at makalipas ang ilang minuto, sinindihan ng blue lights ang harapan ng campus ng La Salle sa may Taft bilang ‘Act of Sportsmanship’.

“We celebrate a good fight. We’re proud of you, Green Archers! To the Blue Eagles, congratulations,” nakasaad sa facebook account ng DLSU.

Samantala, tinanghal na Finals MVP si Thirdy Ravena matapos tulu­ngan ang Ateneo na ibalik ang korona sa kanilang bakuran.

“They all deserve the championship. I’m just doing my job,” saad ni Ravena. “I’m not doing anything special.”

Nag-average si Ravena ng 16.3 points, 6.7 rebounds, 4.3 assists at 1.3 steals sa kanilang best-of-three series.