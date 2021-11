ACT-CIS: Mga airport, seaport bantayan vs Omicron

Nananawagan ang ACT CIS Partylist sa mga kinauukulan na bantayan ang mga airports at seaports ng bansa para hindi makapasok ang bago at malakas na strain ng covid virus na Omicron na galing South Africa.

Ayon kay ACT CIS Nominee Edvic Yap, “dapat ngayon pa lang maghigpit na ang Immigration, Bureau of Quarantine at iba pang ahensiya na nagmomonitor ng pagpasok ng mga tao sa ating bansa”.

“Naalala ko kasi naghigpit tayo sa ating mga borders pero nakapasok na ang Delta variant noon”, ayon kay Yap.

Aniya, “ngayon pa lang lahat ng papasok exception sa ating bansa and no exception kung saang bansa galing whether OFW, balikabayan o foreigner, dapat may RT PCR test result na sa point of origin nila”.

“On top of that may 3 day quarantine pa rin and swab testing uli dito”, dagdag pa ng mambabatas.

Tiniyak rin nil ana naghahanda na rin ang kanilang grupo ng mga bigas at pagkain na ipapadala sa mga lugar na mag-lockdown kung sakaling makapasok na ang Omicron strain ng covid sa bansa.