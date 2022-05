ACT-CIS, 1-Rider, Tingog, Sagip, Ako Bicol amoy panalo sa party-list

NANGUNGUNA sa listahan ng party list groups ang ACT-CIS ng broadcaster na si Erwin Tulfo sa partial unofficial results sa bilangan ng Commission on Elections (Comelec).

Mayroon itong 1,623,509 boto, na 6.06%.

Sinundan ito ng 1-Rider Partylist na may 833,927 boto (3.11%). Pangatlo naman ang Tingog na 610,623 (2.28%.)

Nasundan ito ng Sagip na may 609,840 (2.28%); Ako Bikol, 605,934 (2.26%); 4PS na may 541,324 (2.02%); Tutok to Win, 538,014 (2.01%); Uswag Ilonggo na may 499,419 (1.86%); Ang Probinsyano na may 497, 467 (1.86%) at Cibac,497,423 (1.86%).

Pasok din sa listahan ang Agimat; Senior Citizens; Kabataan; Duterte Youth at Probinsyano Ako. (Kiko Cueto)