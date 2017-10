Academy mag-uusap sa pagsibak kay Harvey

Tweet on Twitter

Magsasagawa ng emergency session ang Academy of Motion Pictures Arts and Sciences­ para pag-usapan ang pagsibak kay Harvey Weinstein na inakusahan­ ng sexual harassment, assault at rape.

Dumagsa ang mga akusasyon laban sa American film produce­r mula nang lumabas noong nakaraang lingg­o ang eksplosibong report­ ng New York Times tungkol sa ‘history of abusive behavior’ ni Weinstein maraming taon na ang nakalipas.

Noong Huwebes ay lumantad ang American actress na si Rose McGowan at inakusahan din ang 65-anyos na si ­Weinstein na ginahasa siya.

Naglabas na ng statement ang Academy at inilarawan nito ang mga alegasyon laban kay Weins­tein na ‘repugnant, abhorrent and antithetical’.

Pag-uusapan ng 54 member board of gover­nors ng Academy ang isyu kay einstein at maglalabas ito ng paha­yag kung ano ang kanilang mga napag-usapan.

Magpupulong din ang Producers Guild of Amerika para pag-aralan­ ang disciplinary proceeding­s at status ng membership ni Weinstein.