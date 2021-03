Aby proud sa kili-kili

BILANG isang balibolista, ibinahagi ni F2 Logistics Cargo Movers team captain Aby Maraño na mahalaga umano ang pagkakaroon ng makinis na kili-kili.

Sa kanyang Instagram post, proud na ipinasilip ng beterenang middle blocker at team captain ng koponan ang kanyang underarm.

“As a volleyball player, it’s important for me to have a flawless underarm. Lagi kasing nakataas kamay namin when we spike, set or block.” sey ng 5-foot-9 volleybelle.

Samantala nitong Huwebes, opisyal nang inanunsyo ng Cargo Movers ang kanilang paglipat sa Premier Volleyball League. (JAT)