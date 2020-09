Aby kabogera ang wankata

HINDI papakabog sa kaseksihan si Philippine SuperLiga star Aby Maraño na inilantad ang kanyang nakakasilaw na kurba.

Sa kanyang Instagram, isang mirror selfie ang ipinost ng F2 Logistics Cargo Movers middle blocker suot ang isang crop top at snakeskin skirt.

Hirit ng 27-year-old volleybelle sa kanyang caption, “who’s that sexy thing I see over there? Oopss that’s ME standin’ in the mirror.”

Napa-wow naman ang ilang netizen sa ipinakitang alindog ng beteranang balibolista. (JAT)