Aby diyeta sa aksiyon

WALANG humpay pa rin sa pagpapalakas ng katawan si Philippine SuperLiga star Aby Marano upang mapanatili ang kanyang kondisyon habang wala pang mga laro ang liga.

Makikita sa social media post ng sikat na volleybelle at team captain ng F2 Logistics Cargo Movers na nanatili itong aktibo ngayong panahon ng pandemya.

“We have two choices every morning — it’s either we continue to sleep with our dreams or we wake up to chase them,” panimula sa caption ng 5-foot-9 veteran middle blocker sa kanyang Instagram post.

“I’m stepping forward to start my day with an exquisite workout to put me in a great mood and allow me to grind for my goal. Stretch to prepare for a run. I move me.”

Lampas isang taon na mula nang huling pumalo sa competitive volleyball si Aby matapos makansela ang mga laro sa PSL kaya aminado itong sabik na siyang bumalik sa paglalaro. (JAToralba)