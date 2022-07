Abuso lang! Mga politiko inawat sa escort, wang-wang

Hinamon ni Senador JV Ejercito ang mga politiko na tumigil na sa paggamit ng wang-wang at escort dahil abuso lang ito sa kalsada.

Giit ni Sen. Ejercito, kung kaya ni dating Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto na bumiyahe ng walang wang-wang at security escort naniniwala ang una na magagawa rin ito ng mga kapwa niya politiko.

Ayon kay Ejercito, si Sotto ay isa sa mga dating matataas na opisyal ng gobyerno na pinapayagang gumamit ng sirena subalit hindi niya ginagamit ang VIP treatment na ito sa kalsada.

“Former Senate President @sotto_tito drives his own car, no security, no staff, no motorcycle escorts and no back up even when he is entitled. I am a witness to this when he was Senate President,” tweet ni Ejercito nitong Hulyo 9.

“Kung kaya niya, dapat kaya din ng ibang opisyal mabuhay ng walang escorts,” dagdag pa niya.

Nauna nang nanawagan si Ejercito sa mga awtoridad para wakasan ang ilegal na paggamit ng wang-wang, blinkers at escorts dahil abuso lang aniya ito sa kalsada.

Ipinakita pa ni Ejercito, isang motoring safety advocate ang viral na video clip na nagpapakita ng convoy ng mga mamaha-ling sasakyan na ginagamit ang wang-wang at blinkers para lang makauna sa ibang mga motorista gamit ang bus lane.

Ang paggamit ng wang-wang at blinkers ay pinapayagan lamang para sa mga emergeny responder¬, sa pangulo ng bansa, bise presidente, chief justice at Sente president. (Dindo Matining)