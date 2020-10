Abusadong pulis isumbong – Cascolan

Hinimok kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Camilo Cascolan ang publiko na isumbong sa pulisya ang mga pulis na abusado at mga gumagawa ng krimen na nakadestino sa kani-kanilang mga probinsya.

Kasunod ito ng itinutulak ni Cascolan na localization program kung saan malaking bentahe umano ng pulis na madedestino sa kanilang sariling lugar ay ang makasama ng mga ito ang kanilang pamilya ayon pa sa opisyal.

“Mas gusto nila sa lugar nila, sa lugar ng misis nila, because they will take care of their families, do their jobs better. Wala silang isiipin. ‘Okay pamilya ko, nandito ako,” paliwanag ni Cascolan. (Edwin Balasa)