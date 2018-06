Abusadong NutriAsia-Campos tatalupan ng Kongreso

IIMBESTIGAHAN ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang mga pang-aabuso ng Nutri­Asia Inc. na naging dahilan para maglunsad ng welga ang kanilang mga manggagawa.

Ang NutriAsia ang gumagawa ng iba’t ibang Pinoy brand ng mga sawsawan at pangsahog o rekado sa mga ulam katulad ng Datu Puti, Silver Swan, Mang Tomas, UFC Banana Catsup, Papa Banana Catsup, Golden Fiesta, Locally Blended Juice Drink at Locally Merci Buco.

Isang resolusyon ang inihain kahapon ng Makabayan bloc sa Kamara na binubuo nina Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, ACT Teachers Rep. Antonio Tinio at France Castro, Gabriela Rep. Emmi de Jesus at Arlene Brosas, Anakpawis Rep. Ariel Casilao at Kabataan Rep. Sarah Elago.

Iginiit ng grupo sa ilalim ng House Resolution No. 1974 na imbestigahan ng House committee on labor and employment ang labor-only contracting, union, busting, iligal na pagsibak sa 75 empleyado at iba pang paglabag ng NutriAsia sa karapatan ng kanilang mga manggagawa.

“Ngayong araw (Hun­yo 27) naghain ang Makabayan bloc ng panukalang resolusyon for investigation ‘yung sa usapin ng violation ng workers’ rights ng NutriAsia. Naalala po natin ‘yung mga contractual, endo emplo­yees ng NutriAsia ay naka-strike ngayon dahil nga sa tinanggal sila sa trabaho,” pahayag ni Zarate sa idinaos na pulong-balitaan sa Batasang Pambansa matapos ihain ng kanilang grupo ang naturang re­solusyon.

Nakasaad sa reso­lusyon na ang Nutri­Asia, Inc. ay pag-aari ng Filipino-Chinese business tycoon na si Joselito Campos. Ang kompanya ang gumagawa at nagdi-distribute ng iba’t ibang produkto sa lokal na merkado at ini-export din sa Europe, Middle East, Asia-Paci­fic at North America.

Sa kasalukuyan ay umaabot umano sa kabuuang P16.8 bilyon ang yaman ng kompan­ya ni Campos.

Nabatid na mayroong 1,500 manggagawa ang planta ng NutriAsia sa Marilao, Bulacan pero sa nasabing bilang ay 100 lamang ang re­gular na empleyado. Ang ibang trabahador ay galing sa mga subcontracting agency.

Batay sa resolusyon ng Makabayan bloc, para maipaglaban ng mga manggagawa ng NutriAsia ang kanilang karapatan ay itinatag ng mga ito ang ‘Nagkakaisang Manggagawa ng NutriAsia’ bilang isang independenteng unyon.

Noong unang linggo ng Mayo 2018, nagsumite ng letter of intent ang mga manggagawa para sa layu­ning bumuo ng unyon sa loob ng kompanya.

Pero noong Mayo 6, 2018 ay sinibak ng kompanya ang limang lider ng union. Makalipas ang ilang araw ay 70 pang mga manggagawa ang sinibak ng NutriAsia.

Dahil dito, naghain ng notice of strike ang union noong Mayo 29. Kinabukasan, Mayo 30, nagdaos ang mga manggagawa ng strike vote at noong Hunyo 2 tuluyan nang inilunsad ng unyon ang welga sa NutriAsia.

Inihayag ng mga kongresista na sinikap ng mga manggagawa na dumaan sa lahat ng kaukulang proseso para mapakinggan ang kanilang mga hinaing pero wala umanong paborableng tugon na natanggap mula sa pamunuan ng NutriAsia.

Hindi rin umano humarap ang NutriAsia management sa mga negosasyon na itinakda noong Hunyo 6 at Hun­yo 9. Sa halip, marahas na dispersal o pagbuwag ang ginawa ng mga pulis sa nagwewelgang mga manggagawa sa planta ng NutriAsia sa Bulacan noong Hunyo 15.

Samantala, nagbigay naman ng maikling pahayag ang pamunuan ng NutriAsia kaugnay sa ‘ruling’ ng Department of Labor and Employment (DOLE) tungkol sa kanilang mga manggagawa:

“We welcome the ruling of DOLE Region 3 which confirms that the striking workers are legitimate employees of the B-MIRK group.”

“NutriAsia stands firm with its values of Malasakit, Excellence, Respect, Integrity & Ingenuity, Teamwork. We humbly ask everyone to move on and continue the journey towards the righteous path of compliant and good labor practice.”