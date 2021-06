Abueva, Wright solid samahan

MAHABA-HABA rin ang pinagsamahan nina Matthew Wright at Calvin Abueva sa Phoenix Super LPG, nakabuo ng pagkakaibigan na hindi basta-basta mawawala.

Kahit nai-trade na si Abueva sa Magnolia kapalit ni Chris Banchero.

Magkaiba na ang suot nilang jersey, pero mananatiling magkaibigan ang dalawa.

“That’s not gonna change our friendship,” ani Wright sa The Chasedown. “I’m still gonna be close with him whenever I see him. It’s still about love.”

Nasa Alaska pa noon si Abueva, sakit ng ulo na siya ni Wright. Pambulabog sa Fil-Canadian guard ang The Beast.

Inaasahan na ni Wright na papatok din ang laro ng kaibigan sa Hotshots.

“I know he’s gonna be good at Magnolia,” aniya. “That’s the kind of play coach Chito (Victolero) likes. I know Calvin is coach Chito’s kind of player.”

Si Wright pa rin ang kamador ng Fuel Masters, pero hindi na siya maiilang na mukha na naman ni Abueva ang makikitang nakabara sa kanyang harap.

“I know how to play against him already,” pakli ni Wright. (VE)