Abueva, sobra na tama na!

PARA kay Alaska team owner Wilfred Uytengsu, sobr­a na si Calvin Abueva.

Kaya siya na mismo ang nagdesisyon na patawan ng indefinite suspension si Abueva dahil nag-AWOL ito matapos maglaro sa PBA All-Star.

Sa isang statement na si Uytengsu mismo ang naglabas, sinabi nito na alam ng koponan na may pinagdaraa­nan ngayon si Abueva pero hindi ito dahilan para pabayaan nito ang responsibilidad sa koponan. Hindi na nito idinagdag na may responsibilidad din si Abueva sa liga at sa mga fan.

Idineklara ng kampo ni Abueva noong Biyernes na handa na itong bumalik sa Alaska matapos mawala ng madaming araw dahil sa personal na dahilan.

Nasa Baguio pala si Abueva habang hindi ito nagpapakita sa koponan. Ang masakit, hindi man lang nagsabi si Abueva na hindi siya magpapakita ng matagal, walang ni-ha, ni-ho.

Ginawa na rin ito ni Abueva nuong nakaraang Philippine Cup. Bigla na lang siyang nawalang parang bula, wala man lang abiso. Wala tayong narinig mula sa kampo ng Alaska nang mga panahong ‘yun. Hindi rin nagsalita si Uytengsu.

Walang komento si coach Alex Compton sa naging desisyon ni Uytengsu. Pero habang nawawala si Abueva, sinabi ni Compton na i­nuunawa nila si Abueva­. At tatanggapin nila ito ng buong puso kapag ito’y bumalik.

Nawa’y maging aral ito kay Abueva at sa iba pang mga manlalaro na ang tingin sa sarili nila ay sila ang LeBron James o Steph Curry ng PBA. Sa itinagal-tagal ng dalawa sa NBA, maski minsan ay hindi nila ginawa ang ginawang disappearin­g act ni Abueva.

Ang pagkakaiba lang ni Abueva at ni LeBron, hanggang huli ay luma­laban si Abueva. Si LeBron? Umayaw ito sa Game 4 ng katatapos na NBA finals. Nag-quit, sabi nga ng mga katoto.

Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang indefinite suspension ni Abueva. Hindi rin natin alam kung ang Game 4 ang huling laro ni James sa Cleveland. Ang sigurado tayo, kailangan ng Alaska si Abueva at kailangan din ng Cavaliers si James.

Pero papayagan ng Alaska na maglaro sa Gilas Pilipinas si Abueva sakaling isa ito sa mga mapipili ni coach Chot Reyes para sa World Cup Asian qualifiers. Nasa isip pa rin ni Uytengsu ang bansa. Hindi bale nang mahirapan ang Alaska sa Commissioner’s Cup.

Sana lang ay ma­intindihan ni ­Abueva na may responsibilidad siya sa kanyang sarili, sa Alaska, sa PBA at sa fans. Bow!