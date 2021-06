Abueva pambulabog ng Magnolia Hotshots

SA depensa nakilala ang Magnolia, naging palabigasan ito ng Hotshots sa ilalim ni coach Chito Victolero.

Mula backcourt, nilalatagan na agad ng Hotshots ng pressure defense ang kalaban para hindi makaporma ang halfcourt offense.

Nag-retire na si Marc Pingris na pangunahing angkla ng ‘D’ sa mga nakalipas na seasons, sina Calvin Abueva at Jackson Corpuz ang inaasahang susunod na pangunahing pambulabog ng Pambansang Manok.

Makulit ang The Beast, ganun din si Jackson. Dagdag pa ang mga guard ni Victolero na sina Mark Barroca at Jio Jalalon.

“If we are No. 1 in defense, we have a good chance of winning a title just like what happened in the last two or three seasons,” paliwanag ni Victolero.

Sina Barroca at Paul Lee pa rin ang lider ng team na bukod kay Abueva mula Phoenix kapalit ni Chris Banchero ay nagkaroon din ng latest additions kina rookie Jerrick Ahanmisi, Ronnie de Leon at Loren Brill.

“Calvin has been helping us a lot in practice,” dagdag ni Victolero. “He competes with everyone.”

Sa takbo ng ensayo sa Batangas, tingin ng coach ay nasa 75-80 percent na ang kondisyon ng kanyang hukbo tatlong linggo bago ang target opening ng PBA 46th season sa first week ng July. (VE)