Abueva, Manuel amoy balikan

NAKAABANG na ang mga team mula nang idelara ni Alaska Aces veteran banger Vic Manuel na gusto na niyang mai-trade sa kahit anong koponan.

Ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, aminadong malaking tulong sa alinmang koponan kung masisikwat si Manuel mula sa Alaska.

“As of now, I haven’t spoken to management regarding Vic. We haven’t discussed possible player movements,” kuwento ni Phoenix coach Topex Robinson sa posibilidad na makuha nila si Manuel, sa balitang unang lumabas sa Spin.ph.

Kapag nagkataon, magkakaroon ng reunion sina Calvin Abueva at Manuel na apat na taon ding nagtambalan sa Aces bago nalipat sa Phoenix ang una taong 2018.

“Whoever gets him (Manuel) , malaking bagay ‘yun,” komento naman ng team manager ng Phoenix na si Paolo Bugia.

Kamakalawa ay nagpahayag ng pagkadismaya sa Alaska si Manuel at sinabing nais na nitong malipat sa ibang koponan dahil hindi masaya sa isang-taong kontrata lang na ihinain ng koponan.

Kinausap na rin ni Alaska head coach Jeffrey Cariaso si Manuel kahapon at sinabing prayoridad nilang mapanatili ang veteran forward subalit wala pa itong pinal na desisyon.

Top scorer ng Alaska si Manuel sa nagdaang PBA Philippine Cup bubble sa Clark na pinagkampeonan ng Barangay Ginebra Gin Kings sa ikinamadang 15.91 puntos kada salang sahog pa ang 6 rebounds at 2.09 assists average.

Natapos ang dating kontrata ni Manuel sa Aces nitong Disyembre 31. (Lito Oredo)